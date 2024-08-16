«Бизнес Фест»: живой диалог, реальный опыт, крутой нетворкинг

В Иркутске впервые состоялся «Бизнес Фест» – масштабное деловое мероприятие Сбера. Благодаря ему местные предприниматели смогли из первых рук от топовых спикеров, успешных представителей бизнеса федерального масштаба, от региональных лидеров получить инсайты, необходимые для роста и развития своего дела.

фото А.Федорова

«Это уникальное пространство для бизнеса с полезными открытиями, крутым нетворкингом и тысячами единомышленников по всей стране. Пространство, где можно обмениваться опытом, получать новые знания, общаться с экспертами, знакомиться и приносить друг другу реальную пользу. Это особенно важно сегодня, когда мир непрерывно меняется и тот, кто быстрее и лучше адаптируется к переменам, тот покажет лучший результат», – подчеркнул на открытии «Бизнес Феста» в Иркутске Андрей Горбунов, заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк

фото А.Федорова

Особенность «Бизнес Феста» в том, что он проходит только в очном формате – никаких онлайн-трансляций и вебинаров. Его главная ценность – живой диалог участников и непосредственный обмен личным опытом. По мнению Андрея Горбунова, подобный формат более понятен, более полезен.

«Такой формат стирает границы, позволяет общаться без каких-либо стеснений. Можно не только увидеть спикера, но и почувствовать его эмоции, его энергию, напрямую задать вопросы. Полученные таким образом знания лучше запомнятся», – заметил он.

фото А.Федорова

Своим опытом развития социального бизнеса в маленькой уральской деревне с иркутскими участниками «Бизнес-Феста» поделилась Гузель Санжапова, основатель проекта «Малый Турыш» и фестиваля «Посреди нигде». Мария Командная, основательница российского косметического бренда SUPERBANKA, разобрала основные ошибки начинающего предпринимателя. О том, как жить, работать и строить бизнес дальше, потерпев неудачу (и даже банкротство) рассказали Олеся Семенова, основатель клиники Lamare, Радмила Радзивил, управляющий партнер юридической фирмы «Правый берег» и Екатерина Вихтеева, основательница сети кофеен «Сибирский Мишка».

фото А.Федорова

Рекомендации, как продвигать продажи в соцсетях и через сайт, Ильяны Левиной, интернет-маркетолога с 11-летним стажем, вызвали волну вопросов со стороны слушателей. Разбор конкретных кейсов продолжился и после выступления – предприниматели обступили спикера в фойе и не отпускали еще часа два. Не меньший отклик вызвали и тезисы о том, как строить бизнес и находить новые цели, не выгорая, от Игоря Стоянова, ментора-стратега индустрии красоты и здоровья.

фото А.Федорова

Столь масштабное мероприятие уже получило хороший отклик среди предпринимательского сообщества всей страны. Сбер провел «Бизнес Фест» в Калининграде, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Следующий на очереди – Владивосток.

фото А.Федорова