Представители пяти российских регионов собрались в Иркутске на цифровую «прокачку» строительной отрасли

В Иркутске на площадке Сбера прошла региональная конференция «Цифровая трансформация строительства на Байкале», которое объединила более 150 экспертов и практиков строительной отрасли Иркутской и Кемеровской областей, республик Ингушетия, Дагестан и Башкортостан.

На конференции выступили советник Министра строительства и ЖКХ РФ, заместитель руководителя Центра компетенций департамента строительства города Москвы Елена Звонарёва, президент Ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ) Михаил Викторов, заместитель председателя Байкальского банка Андрей Горбунов, директор управления (как лучше) Иосиф Дедыш.

«В этом году мы активно вместе с нашими клиентами идем в повестку цифровой трансформации. Ощущаем явно растущий интерес как в сегменте крупного, так и среднего, малого бизнеса к отраслевым цифровым решениям на основе искусственного интеллекта. Заинтересованность в цифровой трансформации подтверждают строительные, торговые и производственные компании. Сбер готов помочь в развитии на любой стадии процесса девелопера, у нас большая экспертиза работы в части цифровой трансформации отрасли», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.

«Приангарье ведет активную работу по цифровизации строительной сферы. Успешно внедрена информационная система управления строительными проектами, применяются технологии информационного моделирования, на стройплощадках применяются БПЛА, идет подготовка квалифицированных кадров. Заказчики, муниципалитеты, исполнители усилили работу по переходу на «цифру». Цифровизация строительства позволит сократить сроки выполнения проектов и улучшить качество конечного продукта. Уверен, конференция станет уникальной площадкой для обмена опытом и знаниями между специалистами», – Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.

Иосиф Дедыш, директор по цифровому развитию Байкальского банка подчеркнул на конференции, что основной приоритет для компании - это развитие клиентов. Он отметил, что вместе с ростом бизнеса клиентов, банк также развивается. Компания уже имеет более 1000 проектов цифровой трансформации, и эксперты охотно делятся своей экспертизой. Это поможет в совместном развитии строительной отрасли региона.

