Новости

30-градусную жару пообещали иркутянам на субботу

В Иркутской области в субботу ожидается теплая погода. Подробным прогнозом поделились в региональном Гидрометцентре.

Ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшие дожди и грозы возможны только местами днем в западных районах. Утром в отдельных районах возможны туман, ветер юго-восточный и северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составит +9,+14°, днем +26,+31°.

На Байкале ожидается переменная облачность, без осадков, утром местами туман, ветер юго-восточный и северо-восточный 7−12 м/с, местами порывы 13−18 м/с, температура ночью +9,+14°, днем +20,+25°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Компания «СтройПроектСервис»
Уникально. Экстремально. Стратегически важно. 7 флагманских проектов компании СтройПроектСервис»
«Наша ценность – это наши сотрудники» – Сергей Меркурьев, «СтройПроектСервис»
«Мы построили современное производство и собрали уникальный коллектив», – Евгений Столяр, «СтройПроектСервис», об индустриальном парке «Жилкино»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес