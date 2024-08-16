30-градусную жару пообещали иркутянам на субботу

В Иркутской области в субботу ожидается теплая погода. Подробным прогнозом поделились в региональном Гидрометцентре.

Ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшие дожди и грозы возможны только местами днем в западных районах. Утром в отдельных районах возможны туман, ветер юго-восточный и северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составит +9,+14°, днем +26,+31°.

На Байкале ожидается переменная облачность, без осадков, утром местами туман, ветер юго-восточный и северо-восточный 7−12 м/с, местами порывы 13−18 м/с, температура ночью +9,+14°, днем +20,+25°.