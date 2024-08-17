Жительницу Ольхонского района осудили за неуплату алиментов на 1,5 млн рублей

В Ольхонском районе осуждена 42-летняя местная жительница за неуплату алиментов. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что подсудимая на основании решения мирового судьи обязана выплачивать алименты в размере четверти заработка или иного дохода, начиная с 16 июля 2010 года до совершеннолетия ее ребенка.

Ранее женщину за неуплату приговорили к административной ответственности и назначили ей наказание в виде 50 часов обязательных работ. После этого женщина мер к официальному трудоустройству не предприняла, на учет в кадровый центр для поиска работы не встала, пособие по безработице не получала, помощь по содержанию своего несовершеннолетнего сына не оказывала, связь с ним не поддерживала, деньги расходовала на собственные нужды.

В результате общая сумма задолженности по алиментным обязательствам составила около 1,5 млн рублей.

Женщину признали виновной в совершении преступления и приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства из заработной платы 5%.