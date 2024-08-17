Муниципалитеты города Зимы задолжали бизнесменам свыше 11 млн рублей

В Иркутской области представителям бизнеса задолжали более 11 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что между муниципальными образованиями города Зимы Иркутской области и юридическими лицами были заключены госконтракты и договоры с целью обеспечения полноценного функционирования учреждений, в том числе образовательных.

Подрядчики выполнили обязательства, однако деньги в полном объеме за проведенные работы им не перечислили, задолжав более 11 млн рублей.

После вмешательства прокуратуры долг был погашен.