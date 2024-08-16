Мошенники под видом работников портала госуслуг забрали у братчанки более 200 тысяч рублей

63-летняя пенсионерка из Братска перевела аферистам более 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Женщина рассказала, что неделю назад ей пришло сообщение о необходимости перезвонить на «горячую линию портала госуслуг». Набрав указанный злоумышленниками номер телефона, потерпевшая узнала, что якобы с ее личного кабинета было подано множество заявок на получение кредитов.

Далее с пенсионеркой беседовал лжесотрудник финансовой организации, который убедил ее взять реальный заем и перевести деньги на «безопасный счет». Действуя по инструкции мошенников, братчанка оформила в кредит 300 тысяч рублей, из которых 217 тысяч рублей перечислила по указанным реквизитам.

Правоохранители ведут расследование и ищут злоумышленников.