Десять млн рублей получат 17 проектов в сфере культуры в Иркутской области

17 проектов в сфере культуры, которые реализуют творческие работники и организации в Иркутской области, получат 10 млн рублей из регионального бюджета. На эти средства авторы проектов снимут фильмы, издадут книги, проведут концерты, конкурсы и фестивали, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Средства выделены по итогам ежегодного конкурса. В этот раз было получено 37 заявок. Авторам 17 проектов дадут от 300 тысяч до двух млн рублей на реализацию задуманного.

Победители создадут документальное кино о первом губернаторе Иркутской области Юрии Ножикове. Фильм станет частью лектория, где со школьниками и студентами проведут мотивационные встречи и расскажут об успешном профессиональном пути политика.

Миллион направят на проведение Международного фестиваля ювелирного дизайна, технологий и мастерства «Ювелирные грани». Он посвящен перекрестным Годам культуры России и Китая и направлен на развитие российско-китайского сотрудничества в сфере ювелирного дизайна.

На средства субсидии состоятся и Фестиваль актерской песни, передвижная художественная выставка «Передвижничество – территория творчества», выставка дизайна «Счастье есть!», творческая лаборатория «Присутствие: сибирский текст и сибирский миф», концерт «Созвездие дружбы».

Также на деньги расширят сеть социальных кинозалов и создадут программу киноуроков, опубликуют «Сочинения для струнных инструментов иркутских композиторов», издадут книги стихотворений Елены Анохиной и Натальи Добаркиной, повести Олега Слободчикова, историко-библиографическое описание населенных мест Станислава Гольдфарба и книгу-альбом Ольги Ращенко «Вышитая карта России», а также два номера Литературного журнала для молодежи «Азъ-арт».