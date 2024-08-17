«Без аэропорта сегодня совсем никак»,− Олег Дерипаска о необходимости нового авиаузла в Иркутске

Аэропорт Иркутска ставит рекорды по пассажиропотоку, только в 2023 году через него прошло 3,8 млн человек, что на 44% больше, чем годом ранее. И эксперты прогнозируют дальнейший рост. Только по откликам туристов и пилотов с растущей популярностью воздушная гавань не справляется. Одно правительство области за другим были полны решимости исполнить мечту иркутян о современном авиаузле, но в итоге проекты только «летали» с площадки на площадку. В очередной раз тема нового аэропорта была озвучена на встрече промышленника Олега Дерипаски с иркутскими бизнесменами.

«Стыдно за такие места»

Сегодня в Иркутске рядом с действующим зданием внутренних авиалиний строится дополнительный терминал. Здесь, по замыслу авторов проекта, для комфорта и удобства пассажиров разместят зону прилета, выдачи багажа и ожидания для трансфертных пассажиров. Этот объект снизит некоторое напряжение, но скорее всего кардинально не изменит ситуацию.

Градус негатива в адрес аэропорта Иркутска порой зашкаливает. Нередко можно услышать или прочитать такие отзывы: «стыдно за такие места», «отсюда хочется убежать, быстрее улететь», «узкое пространство, куча людей, хаос», «духота убивающая» и т.д.

А за что именно упрекают? Что вызывает больше всего недовольства? Угнетает теснота, большие очереди, дефицит стоек регистрации, розеток толком нет – зарядить телефон проблема. Нет кондиционеров, летом очень душно. Состояние туалетов вообще не выдерживает никакой критики. Людей возмущает, что мало выходов на досмотр и всего единственная линия выдачи багажа. Нет эскалаторов, лифтов, для маломобильных людей в здание аэропорта крайне тяжело попасть. Кроме того, аэропорт не оснащен телескопическими трапами для удобного попадания из салона в терминал и обратно.

Морально и технически устарели не только сами здания терминалов – как внутренних авиалиний, так и для международных рейсов. Также опасения вызывает и место расположения аэропорта. Он внутри города, то есть буквально вышел на улицу, прошел пару метров и вот остановка общественного транспорта. А вокруг жилые дома, детские сады, школы, больницы, действующие предприятия. С одной стороны – люди за столько лет привыкли не только к удобному расположению, но и к реву двигателей самолетов, с другой – это может не лучшим образом сказывается на их здоровье. Было время, когда в Иркутск люди боялись летать. За количество авиакатастроф его даже называли «городом падающих самолетов». Именно трагедии, унесшие жизни сотен людей, сыграли ключевую роль в том, чтобы перенести аэропорт за пределы города.

Грандиозные планы остались на бумаге

В 90-е годы прошлого века злой рок преследовал Иркутск. Сначала в 1994 году через 12 минут после взлета терпит крушение пассажирский самолет, выполнявший регулярный рейс по маршруту Иркутск-Москва. Не успели отойти от одной трагедии, как грянула другая. В декабре 1997 года военно-транспортный самолет «Руслан» упал на Иркутск-II через 20 секунд после взлета с аэродрома авиазавода. Воздушное судно рухнуло на жилой дом, задев рядом расположенный детский дом.

После этих событий начался активный поиск площадок под новый авиаузел. Возглавлявший в то время регион Борис Говорин поддерживал идею строительства недалеко от поселка Усть-Ордынский. Одним из плюсов эксперты называли отсутствие туманов. Кстати, действующий аэропорт находится близко к реке Ангаре, поэтому зачастую из-за туманов пассажирам приходится мириться с задержками или отменами рейсов. В числе других преимуществ назывались отсутствие жилых строений и ровный рельеф. Инициатива по выбору площадки была поддержана председателем правительства Виктором Черномырдиным. Но дальше слов дело не пошло. Одним из вопросов было то, что руководители Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа не решили, куда пойдут налоги от деятельности аэропорта.

Вернуться к теме заставила катастрофа аэробуса А-310 в 2006 году. Приоритетной площадкой для этой цели губернатор Александр Тишанин считал падь Ключевую, которая находилась между Иркутском и Ангарском, можно сказать в центре будущей агломерации. Этот проект не был поддержан. Во-первых, здесь находилась зона тренировочных полетов Иркутского авиазавода. Во-вторых, к тому времени уже был создан Международный центр по обогащению урана на базе Ангарского электролизного химического комбината. Строительство воздушной гавани увеличило бы экологические риски, которых и без того в регионе было предостаточно.

Губернатор Сергей Ерощенко предложил оставить аэропорт на том же месте, но построить новую взлетно-посадочную полосу с поворотом относительно существующей на 33 градуса. Для реализации проекта аэропорт был передан из федеральной в региональную собственность. Кстати, строительство нового аэропорта Иркутска было предусмотрено Указом Президента Российской Федерации 2014 года «О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской области». И этот документ является действующим.

Планы изменились после выборов губернатора осенью 2015 года. Тогда победу одержал Сергей Левченко, который отменил решение о развороте взлетно-посадочной полосы. Таким образом, губернатор защитил мемориал жертвам политических репрессий в поселке Пивовариха. Однако не внес ясности, где быть новому аэропорту. Еще в августе 2018 года на территории иркутского международного аэропорта Сергей Левченко заложил камень будущего аэротерминала. Были грандиозные планы, что команды-участники Чемпионата по хоккею с мячом уже в 2020 году приедут в новый аэропорт. Но губернатор ушел в отставку, а потом весь мир накрыла пандемия.

И все-таки деревня Позднякова

Фото проекта иркутского аэропортва с сайта stb-project.ru

Фаворитом среди других площадок оказалась деревня Позднякова в Иркутском районе. Первым всерьез о ней заявил губернатор Игорь Есиповский. Именно здесь, в 25 км от областного центра, он видел аэропорт «Иркутск-Новый». Несмотря на то, что в 2008 году грянул мировой финансовый кризис, который повлек нестабильную экономическую ситуацию в том числе в нашей стране, областное правительство и министерство транспорта РФ подписали Меморандум о строительстве нового аэропорта. Стоит отметить, что в проекте аэропорта было предусмотрено строительство железной дороги до Иркутска. Это позволило бы в перспективе получить статус авиационного хаба.

Преемником этого проекта стал губернатор Дмитрий Мезенцев. Даже озвучивались конкретные сроки. Приступить к строительству планировали в 2010 году, а сдать в эксплуатацию должны были в 2016 году. Однако не все разделяли оптимизм губернатора. ФГУ «Главгосэкспертиза России» трижды не одобряла проект - в 1995, 1996 и 2010 годах. Решение было мотивировано сложным рельефом, сильными туманами и экономически нецелесообразным перемещением огромных объемов грунта. В итоге была озвучена информация, что строительство нового аэропорта откладывается на неопределенный срок из-за того, что нет инвесторов.

История со строительством аэропорта в деревне Позднякова получила свое продолжение при губернаторе Игоре Кобзеве. В 2022 году Минобороны РФ согласовало эту площадку под будущий авиаузел. Стоит отметить, что проект нового аэропорта будет создаваться с нуля. Все наработки прошлых лет не соответствуют действующим техническим нормативам к возводимому зданию и взлетно-посадочной полосе.

По информации правительства Иркутской области строительство нового аэропорта должно начаться в 2028 году. На текущий момент проект оценивается более чем в 200 млрд рублей. В марте 2024 года губернатор Игорь Кобзев выступил с инициативой вернуть аэропорт Иркутска в федеральную собственность. Предложение было озвучено на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

Бизнесу необходим новый авиаузел

О судьбе нового аэропорта говорил промышленник Олег Дерипаска на встрече с предпринимателями во время его недавнего рабочего визита в Иркутск. По его словам, «в Нигерии построить аэропорт проще».

- С аэропортом бьемся столько лет! Какой-то регион заколдованный. Сначала власти примут решение, а потом передумают. И о том, что передумали, узнаем месяца через три. А без аэропорта сегодня совсем никак, - заметил промышленник, отвечая на реплики предпринимателей о необходимости нового авиаузла.

Ситуация в мире привела к переориентации на восток и укреплению экономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Развитие логистики в восточном направлении сегодня актуально как никогда, особенно это касается промышленности. Еще одной точкой роста, безусловно, является внутренний туризм. Желающих увидеть Байкал с каждым годом становится все больше.

Во время встречи предприниматели признавались, что неопределенность с местом под аэропорт негативно сказывается и на развитии города и региона. Местный бизнес мог бы заранее зайти на территорию, определенную под застройку, и начать строительство объектов инфраструктуры.

Разговор Олега Дерипаски с иркутскими предпринимателями показал, что проблема строительства современного авиаузла актуальна не только для местных жителей и туристов, но и для бизнеса, который готов принять участие в появлении такого стратегически важного объекта, как новый аэропорт Иркутска.