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3,37 млн потребительских кредитов выдано в июле 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов в июле 2024 года составило 3,37 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3% (в июне 2024 года – 3,38 млн ед.).

Снизились в июле 2024 года и показатели объемов выданных потребкредитов, которые составили 598,8 млрд руб. За месяц они сократились на 1,0% (в июне 2024 года – 604,8 млрд руб.).

Наибольшее количество потребительских кредитов в регионах РФ в июле 2024 года было выдано в:

  • Москве (168,1 тыс. ед.),
  • Московской обл. (157,3 тыс. ед.),
  • Краснодарском крае (125,9 тыс. ед.),
  • Свердловской обл. (109,3 тыс. ед.),
  • Республике Башкортостан (106,2 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения выданных потребкредитов в регионах РФ в июле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в:

  • Краснодарском крае (-2,6%),
  • Челябинской обл. (-2,6%),
  • Волгоградской обл. (-2,4%),
  • Республике Башкортостан (-2,3%),
  • Забайкальском крае (-2,2%),
  • Свердловской обл. (-2,2%).

В то же время в ряде регионов из топ-30, напротив, был отмечен небольшой рост выдачи потребкредитов, в том числе в:

  • Белгородской обл. (+2,3%),
  • Омской обл. (+1,6%),
  • Новосибирской обл. (+1,6%),
  • Кемеровской обл. (+1,4%),
  • Иркутской обл. (+1,1%).

В Москве данный показатель за месяц незначительно вырос – на 0,4%, а в Санкт-Петербурге, напротив, сократился на 1,1%.

«Жесткая денежно-кредитная политика регулятора постепенно «охлаждает» рынок необеспеченного кредитования, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – После пика в мае выдача потребительских кредитов снижается второй месяц подряд. Вместе с тем, возросшие доходы населения по-прежнему позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне. В этой связи стоит отметить, что банки предоставляют потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, Персональный кредитный рейтинг (ПКР) которых соответствует приемлемым значениям».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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