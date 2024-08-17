3,37 млн потребительских кредитов выдано в июле 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов в июле 2024 года составило 3,37 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3% (в июне 2024 года – 3,38 млн ед.).

Снизились в июле 2024 года и показатели объемов выданных потребкредитов, которые составили 598,8 млрд руб. За месяц они сократились на 1,0% (в июне 2024 года – 604,8 млрд руб.).

Наибольшее количество потребительских кредитов в регионах РФ в июле 2024 года было выдано в:

Москве (168,1 тыс. ед.),

Московской обл. (157,3 тыс. ед.),

Краснодарском крае (125,9 тыс. ед.),

Свердловской обл. (109,3 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (106,2 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения выданных потребкредитов в регионах РФ в июле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в:

Краснодарском крае (-2,6%),

Челябинской обл. (-2,6%),

Волгоградской обл. (-2,4%),

Республике Башкортостан (-2,3%),

Забайкальском крае (-2,2%),

Свердловской обл. (-2,2%).

В то же время в ряде регионов из топ-30, напротив, был отмечен небольшой рост выдачи потребкредитов, в том числе в:

Белгородской обл. (+2,3%),

Омской обл. (+1,6%),

Новосибирской обл. (+1,6%),

Кемеровской обл. (+1,4%),

Иркутской обл. (+1,1%).

В Москве данный показатель за месяц незначительно вырос – на 0,4%, а в Санкт-Петербурге, напротив, сократился на 1,1%.

«Жесткая денежно-кредитная политика регулятора постепенно «охлаждает» рынок необеспеченного кредитования, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – После пика в мае выдача потребительских кредитов снижается второй месяц подряд. Вместе с тем, возросшие доходы населения по-прежнему позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне. В этой связи стоит отметить, что банки предоставляют потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, Персональный кредитный рейтинг (ПКР) которых соответствует приемлемым значениям».