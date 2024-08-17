Свыше 20 человек эвакуировались из многоэтажки в Зиме из-за пожара

Сегодня в ночью загорелся шестиэтажный дом на улице Бугровой в Зиме. На месте работали три единицы техники и семь сотрудников МЧС России, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области

До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировался 21 человек. Пожар произошел в квартире на четвертом этаже, из окна которой шел сильный дым. Из горящего дома спасли семь человек, в том числе троих детей.

Причиной пожара, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем, вероятнее всего, курение, из-за которого вспыхнул диван. Пламя повредило два «квадрата» жилья. Открытое горение ликвидировали в течение 3 минут.