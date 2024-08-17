Аферисты забрали деньги у усольчанина под предлогом перерасчета пенсии

Долг по кредитной карте в несколько сотен тысяч рублей образовался у мужчины после попытки получить надбавку к пенсии. Подробности рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

62-летнему жителю Усольского района накануне позвонил «специалист социального фонда» и сообщил о положенной прибавке к пенсии после «перерасчета трудового стажа». Заявитель доверился и стал следовать инструкциям собеседника.

Аферист попросил мужчину назвать коды из СМС, а для убедительности отправил поддельную доверенность на управление банковскими счетами жертвы. После чего мошенники рассказали о том, что его аккаунт на платформе «Госуслуги» взломан – деньги необходимо срочно перевести на «безопасный счет».

Поверив преступникам, житель Усольского района снял 360 тысяч рублей с кредитной карты и перевел всю сумму на указанный счет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.