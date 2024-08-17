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В Иркутской области стартовал театральный фестиваль «Солнце в аистовом гнезде»

Театральный фестиваль любительских коллективов «Солнце в аистовом гнезде» открылся в Иркутской области. Он будет идти до 19 августа. Мероприятие посвящено сохранению памяти о драматурге Александре Вампилове, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Событие началось в день рождения писателя, а также в месте, где он вырос, в поселке Кутулик Аларского района. В рамках «Солнца в аистовом гнезде» состоятся театрализованные церемонии открытия и закрытия фестиваля, мастер-классы артистов Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова, посиделки у костра.

Кроме того, в афишу мероприятия включены показы четырех кинолент по пьесам драматурга: «Старший сын», «Валентина», «Отпуск в сентябре» и «Облепиховое лето».

Также участники пройдут по улицам поселка. На его открытых площадках любительские театральные коллективы покажут отрывки спектаклей по произведениям Вампилова.

19 августа, в день памяти Александра Вампилова, артисты и гости фестиваля возложат цветы к его памятнику и высадят деревья на «Аллее встреч».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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