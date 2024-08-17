Приставы за долги арестовали автомобили жителей Иркутской области на 26 млн рублей

В Иркутской области проводятся рейды по установлению должников. В рамках мероприятий приставы арестовывают имущество людей, чтобы побудить их вернуть деньги, рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

«В результате рейдовых мероприятий за день арестовано 56 автотранспортных средств, предварительная стоимость которых составила 26 млн рублей», – говорится в сообщении.

Например, таким образом житель Приангарья чуть не лишился машины из-за долга в 150 тыс. рублей по налогам. Он их не платил с 2020 года по причине недовольства качеством дорог, однако при аресте машины и постановки ее на эвакуатор решил вернуть средства.

Аналогичные мероприятия планируется продолжить. Автомобили удерживаются приставами в течение 10 дней, чтобы дать возможность людям оплатить долги. В случае неуплаты транспорт отправляют на реализацию в счет погашения задолженности.