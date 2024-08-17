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Свыше 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде ликвидируют в России

До конца 2030 года в России будет ликвидировано не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу «Охрана окружающей среды» и утверждены постановлением правительства, сообщили в пресс-службе кабмина.

Документом закреплены положения, согласно которым наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде будут ликвидироваться в первоочередном порядке.

Субсидии на эти цели предоставят регионам в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Перечень объектов, которые нужно ликвидировать в первую очередь, включат в паспорт этого федерального проекта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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