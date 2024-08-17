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Общий объем выбросов загрязняющих веществ в Братске к 2026 году снизят более чем на 20%

До конца 2026 года 12 города-участники федерального проекта «Чистый воздух» снизят общий объем выбросов загрязняющих веществ более чем на 20%, рассказали в пресс-службе правительства России.

Программа была запущена с 2019 года в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

По поручению президента с 1 сентября 2023 года к проекту подключились еще 29 городов из 16 регионов, преимущественно из Сибири и с Дальнего Востока. До конца 2030 года им поручено вдвое снизить выбросы опасных загрязняющих веществ по сравнению с показателями 2020 года.

Также расширяется перечень направлений, которые могут финансироваться за счет бюджетных средств в рамках этого федерального проекта.

В обновленный перечень добавлены мероприятия по приобретению, установке и монтажу в жилых домах твердотопливных котлов с автоматической подачей не только угля, но и термоугля и пеллет. Такое топливо отличается теплоэффективностью, приемлемой стоимостью и экологической безопасностью.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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