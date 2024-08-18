В Иркутске состоялся самый массовый квиз в России: событие вошло в Книгу рекордов

В областном центре на площади у памятника Александру III установили рекорд России по самой массовой интеллектуальной игре. В квизе приняли участие 1209 человек, рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото пресс-службы мэрии

«Я в восторге! Мы 15 лет шли к этому, мечтали об этом, но даже не предполагали, что все может состояться. Нас поддержала администрация города, партнеры. Игра была динамичной, эмоциональной. Все, кто присутствовал сегодня, действительно, вписали себя в историю. Потому что сейчас это уже официально. Не было ни одной подобной массовой игры на территории России», – поделился ведущий события Денис Гук.

За ходом игры и соблюдением всех правил следили представители Книги рекордов России, которые специально приехали в наш город. Квиз прошел без нарушений. Организаторам вручили подтверждающий сертификат об установлении рекорда. В мероприятии поучаствовали 167 команд. Они ответили на 25 вопросов на общие знания о Байкале, Ангаре, а также Иркутске.

Прежде рекорд был установлен Владивостоком. Там на одной площадке в квиз сыграли 825 человек.