Новости

В лесопитомниках Иркутской области высадили более 805 кг семян лесных растений

За семь месяцев с начала 2024 года в лесных питомниках Иркутской области высадили 805,1 кг семян лесных растений, в том числе 788,4 кг семян сосны и 0,5 кг лиственницы сибирской. Из них будет выращено около 8,7 млн штук сеянцев молодых деревьев, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Всего в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» президентского нацпроекта «Экология» в Иркутской области в текущем году предусмотрено выращивание 35 млн штук сеянцев из семян лесных растений при плане 22,5 млн штук», – говорится в сообщении.

Посев семян в лесных питомниках региона произведен уже на площади 13,77 гектаров при запланированных 14 гектарах.

Всего в Приангарье сейчас действует 63 лесопитомника.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Компания «СтройПроектСервис»
Уникально. Экстремально. Стратегически важно. 7 флагманских проектов компании СтройПроектСервис»
«Наша ценность – это наши сотрудники» – Сергей Меркурьев, «СтройПроектСервис»
«Мы построили современное производство и собрали уникальный коллектив», – Евгений Столяр, «СтройПроектСервис», об индустриальном парке «Жилкино»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес