В лесопитомниках Иркутской области высадили более 805 кг семян лесных растений

За семь месяцев с начала 2024 года в лесных питомниках Иркутской области высадили 805,1 кг семян лесных растений, в том числе 788,4 кг семян сосны и 0,5 кг лиственницы сибирской. Из них будет выращено около 8,7 млн штук сеянцев молодых деревьев, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Всего в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» президентского нацпроекта «Экология» в Иркутской области в текущем году предусмотрено выращивание 35 млн штук сеянцев из семян лесных растений при плане 22,5 млн штук», – говорится в сообщении.

Посев семян в лесных питомниках региона произведен уже на площади 13,77 гектаров при запланированных 14 гектарах.

Всего в Приангарье сейчас действует 63 лесопитомника.