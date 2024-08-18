Названы самые популярные иностранные языки, которые хотят изучать жители Иркутска

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование и выяснили, какие иностранные языки желают изучать иркутяне. Результаты есть у SIA.RU.

«39% иркутян хотели бы выучить английский язык. На втором месте по популярности – китайский, 16%. Немецкий или японский языки выбрали для изучения по 6% опрошенных. По 5% респондентов мечтают говорить на итальянском или французском, 3% – на испанском, 2% – на арабском», – говорится в сообщении.

Еще 4% назвали другие языки – корейский, турецкий, португальский, чешский, санскрит и прочие. 11% горожан категорически не хотят изучать иностранные языки, поскольку не ездят за границу.

Мужчины чаще мечтают выучить английский и немецкий языки, а женщины – японский и французский. С увеличением уровня доходов опрошенных растет интерес к китайскому языку: выучить его мечтает каждый пятый иркутянин с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.