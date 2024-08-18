В Иркутской области прогнозируют резкое ухудшение погоды: на регион обрушатся ливни и ветер

Сегодня вечером в Иркутской области ожидается резкое ухудшение погоды. На регион обрушатся сильный ветер, ветер и другие ненастные явления, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приангарью.

«18 августа с 19:00–21:00 местами в западных районах, в течение суток 19 августа, ночью и утром 20 августа местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, при грозах порывы северо-западного ветра 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

В частности, в Иркутске в ближайшие сутки ожидаются переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный с переходом вечером на северо-западный 5−10 м/с, температура ночью составит +16,+18 градусов, днем – в районе +27,+29 градусов.