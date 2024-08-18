Продукцию Иркутской области представили на выставке в Гонконге

Международная выставка пищевой промышленности HKTDC Food Expo 2024 проходит в Гонконге. Она будет работать до 19 августа. Здесь представлена продукция Иркутской области, рассказали в Торгово-промышленной палате Восточной Сибири.

Компании являются производителями и поставщиками таких российских товаров, как натуральные масла, чаи, травяные сборы, суперфуды, кондитерские изделия.

Проведение выставки HKTDC Food Expo 2024 направлено на продвижение иностранных товаров на рынок Гонконга и стран Юго-Восточной Азии.

Также в ее рамках иркутские компании проведут масштабную сессию деловых переговоров и представят свою продукцию иностранным партнерам.