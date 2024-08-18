Новости

Продукцию Иркутской области представили на выставке в Гонконге

Международная выставка пищевой промышленности HKTDC Food Expo 2024 проходит в Гонконге. Она будет работать до 19 августа. Здесь представлена продукция Иркутской области, рассказали в Торгово-промышленной палате Восточной Сибири.

Компании являются производителями и поставщиками таких российских товаров, как натуральные масла, чаи, травяные сборы, суперфуды, кондитерские изделия.

Проведение выставки HKTDC Food Expo 2024 направлено на продвижение иностранных товаров на рынок Гонконга и стран Юго-Восточной Азии.

Также в ее рамках иркутские компании проведут масштабную сессию деловых переговоров и представят свою продукцию иностранным партнерам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Компания «СтройПроектСервис»
Уникально. Экстремально. Стратегически важно. 7 флагманских проектов компании СтройПроектСервис»
«Наша ценность – это наши сотрудники» – Сергей Меркурьев, «СтройПроектСервис»
«Мы построили современное производство и собрали уникальный коллектив», – Евгений Столяр, «СтройПроектСервис», об индустриальном парке «Жилкино»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес