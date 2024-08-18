Фонд микрокредитования Приангарья стал лидером России по выдаче займов для бизнеса

Фонд микрокредитования Иркутской области занял первое место среди микрофинансовых организаций регионов страны по выдачам займов с помощью Цифровой платформы МСП – как по их числу, так и по общей сумме, рассказали в пресс-службе кабмина Приангарья.

За год существования сервиса Фонд микрокредитования Иркутской области выдал 170 займов на общую сумму более полумиллиарда рублей. Средневзвешенная ставка составляет 6,86 %.

На сайте МСП.РФ владельцы бизнеса могут быстро пройти автоматическую проверку стоп-факторов, отправить онлайн-заявку на микрозайм и выбрать вместе со специалистами подходящий финансовый продукт. Всего в стране с помощью платформы выдано займов на сумму более 5,4 млрд рублей.

ФМК был создан в 2016 году правительством Иркутской области для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с помощью льготного кредитования. Услуги Фонда доступны для жителей абсолютно всех муниципальных образований региона.