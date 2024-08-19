Названые самые дефицитные специалисты Иркутской области в июле

За первые семь месяцев 2024 года спрос на персонал в Иркутской области увеличился на 21% относительно того же периода годом ранее (в целом по России – на 27%). При этом активность соискателей выросла скромнее: количество активных резюме выросло на 14% (в целом по стране – на 9%). Данные приводит hh.ru.

Сейчас на одну вакансию в Иркутской области приходится, в среднем, 3,3 резюме (3,4 – в целом по стране), и это означает, что «рынок соискателя» сохраняется. Напомним, норма для рынка труда 4 – 7,9 резюме на вакансию, а значения ниже 4-х говорят о дефиците кадров.

Если говорить о конкретных специалистах, вокруг которых на рынке труда сложилась наиболее жесткая конкуренция среди работодателей, а объем вакансий превышает число потенциальных кандидатов – это токари (на одну вакансию для них приходится лишь 0,7 резюме), повара (0,8) и врачи (0,9).

Кроме того, в топ-20 специалистов, которых особенно сильно не хватает в настоящий момент, вошли дворники (1,1 резюме на вакансию), автомеханики (1,2), электромонтажники, агенты по недвижимости, монтажники, сварщики (по 1,3), администраторы магазина, маляры, машинисты, прорабы (по 1,4), мерчандайзеры, операторы станков с ЧПУ, продавцы (по 1,7), слесари (1,8), фармацевты-провизоры (1,9), водители (2) и кладовщики (2,1).