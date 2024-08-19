Центробанк ужесточает требования к ипотеке с господдержкой

Необходимость возникла из-за большого количества серых схем застройщиков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

О том, что регулятор намерен бороться с разного рода серыми схемами, которые с новой силой расцвели на фоне завершения массовой льготной программы под 8%, в конце июля в Совете Федерации заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Против одной из самых рискованных Центробанк уже разработал меру.

Схема заключается в том, что застройщик обходит требование размещать сумму, полученную по договору долевого участия (ДДУ), на специальный эскроу-счет. Это механизм был введен в 2019 году для того, чтобы защитить людей от потери денег при оплате жилья на стадии строительства. На счетах эскроу средства замораживаются, а застройщик получает их только после сдачи объекта и передачи его дольщику. При этом под такие «спящие» ресурсы можно получить кредиты в рамках так называемого проектного финансирования.

Однако в последние годы застройщики все чаще испытывают нехватку средств и придумали схему, как использовать деньги дольщиков, которые должны депонироваться до окончания стройки.

– Например, квартиру стоимостью 10 млн рублей застройщик продает связанному с ним юридическому лицу по значительно заниженной цене, например, в 2 млн рублей, – на эскроу-счете размещаются только эти деньги. Но затем эта фирма-«прокладка» продает квартиру конечному покупателю, но уже по рыночной стоимости. В таком случае 8 млн рублей разницы идут застройщику напрямую, минуя счет эскроу, на котором как было 2 млн рублей, так и осталось, – рассказал в интервью «Известиям» (готовится к публикации) Александр Данилов.

Ранее стало известно, что отмена массовой программы льготной ипотеки под 8% годовых вместо ожидаемого снижения цен на жилые новостройки из-за сокращающегося спроса, напротив, привела к подорожанию квартир. Причина – запуск застройщиками, пытающимися поддержать продажи, своих ипотечных программ.