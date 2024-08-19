Эксперт рассказал, как повысить эффективность онлайн-совещаний

Жизнь любого современного бизнеса наполнена чередой встреч и совещаний, как офлайн, так и онлайн. Как переносить решения из слов в задачи, а затем и в реальность? Как быть уверенным в том, что участники встречи все правильно поняли, запомнили? Об этом рассказал Роман Королев, руководитель по продажам Яндекс 360 для бизнеса.

Постмит (от англ. Post meet — «после встречи»), по словам эксперта — пожалуй, самый полезный инструмент для видеосовещаний и онлайн-созвонов. Правильно организованный постмит должен фиксировать озвученное и закреплять задачи за конкретными исполнителями. Благодаря технологии можно давать задания даже тем, кто не присутствовал на встрече.

Эксперт отметил, что не все участники встреч делают заметки во время офлайн- и онлайн-совещаний, поэтому нередко компании сталкиваются с тем, что никто ничего не запомнил или не понял.

Королев подчеркнул, что за последние несколько лет рынок видеоконференцсвязи (ВКС) заметно вырос. Распространение сервисов помогает организовать работу команд из большого числа компаний, что отвечает требованиям бизнеса. При этом необходимы сопряженные инструменты, которые позволят фиксировать поставленные задачи и отслеживать процесс их выполнения.

Чтобы создать постмит, достаточно выполнить несколько простых действий: