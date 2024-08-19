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Реестр работодателей с нелегальной занятостью создадут в 2025 году

Основанием для попадания в список станет зарегистрированное административное правонарушение об уклонении от заключения трудового договора. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минтруда.

«С 1 января 2025 года Роструд начнет формировать реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости», – сообщили в ведомстве.

Внесение в реестр будет осуществляться только на основании решения об административном правонарушении, касающемся уклонения от оформления или ненадлежащего оформления трудового договора, либо заключения гражданско-правового договора вместо трудового.

Ранее Минюст предложил ввести уголовную ответственность за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП) – наряду с фиктивными юрлицами такие ИП используются в схемах уклонения от налогов и отмывания доходов. При этом у подставных лиц, на которых регистрируется ИП, будет шанс избежать наказания, если они совершают такое преступление впервые и сотрудничают со следствием.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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