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Зарплаты бюджетников проиндексируют на 5% с октября

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2024 г. на 5,1% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба», – говорится в распоряжении.

Ранее иркутяне назвали самых недооцененных специалистов. В лидерах – учителя и воспитатели (21%), врачи и медсестры (17%). По мнению каждого десятого, неоправданно мало платят квалифицированным рабочим.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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