Мошенники могут активизироваться 1 сентября

Сезоны повышенной потребительской активности всегда привлекали злоумышленников. Об этом пишут «Известия».

Тематика Дня знаний привлекает мошенников по целому ряду причин, говорит в беседе с «Известиями» начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко. Прежде всего 1 сентября – это всероссийский праздник, а значит, на сообщения, электронные письма или звонки на эту тематику потенциально откликнется большое количество пользователей.

– Кроме того, предложения мошенников обычно связаны с деньгами и личными данными, а многие граждане знают, что это один из признаков аферистов, – рассказывает эксперт. – Однако в данном контексте финансовая тема или необходимость ввода каких-либо персональных данных вызовет меньше подозрений.

По словам эксперта, мошеннические схемы, приуроченные к 1 сентября, в первую очередь нацелены на родителей школьников, поскольку обычно они и совершают все необходимые для нового учебного года покупки. При этом в конце августа наблюдается ажиотаж в сфере онлайн-торговли товарами для школьников: часто необходимые вещи быстро заканчиваются, а цены выше, чем, например, в конце мая.

Именно поэтому мошенники прибегают к схемам, в которых фигурируют «большие скидки», а то и просто «подарки за переход по ссылке». Именно эксплуатацией желания сэкономить и опасны такие схемы – родители второпях, особенно если отложили подготовку к школе напоследок, могут просто не обратить внимание на подозрительность фишинговой страницы.

Ранее ВТБ выделил три самые распространенные в августе 2024 года схемы мошенничества, направленные на пенсионеров. Попытки обмана пожилых людей приходятся якобы на перерасчет пенсии, оформление полиса ОМС несуществующие скидки на ЖКУ. Суммарно на эти три сценария приходится около половины всех мошеннических атак на пенсионеров.