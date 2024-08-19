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Сбер выплатил вознаграждения топ-менеджменту на 28 млрд рублей

Это 650 сотрудников ключевого управленческого персонала. Об этом пишет MK.RU.

«Это руководители, которые оказывают существенное влияние на реализацию стратегии, финансовый результат Банка, на уровень и объем рисков, принимаемых Банком», – говорится в сообщении банка.

По мнению независимого эксперта Андрея Бархоты, в текущих условиях при определении суммы вознаграждения необходимо учитывать не только показатели финансовой эффективности, но и актуальные концепции устойчивого развития, обстановку и операционную среду, в которой работает компания, а также в целом «проблематику справедливого распределения прибыли». Поэтому сумма бонуса топ-менеджерам Сбера выглядит разумной.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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