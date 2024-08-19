Марина Седых поделилась опытом лидерства с молодыми предпринимателями на форуме «Байкал»

Генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых выступила перед участниками Международного молодежного форума «Байкал», поделившись опытом Иркутской нефтяной компании (ИНК) в области корпоративной культуры и развития лидерских качеств.

Марина Седых подчеркнула, что достижения ИНК – результат работы тысяч специалистов, объединенных общей миссией и ценностями. В компании создана система, которая способствует раскрытию и развитию лидерских качеств у сотрудников, с учетом их индивидуальных характеристик. ИНК активно инвестирует в развитие своих специалистов, предлагая им обучение, участие в конференциях, корпоративных конкурсах, спортивных и волонтерских проектах.

– Создание комфортной рабочей среды, где каждый сотрудник может раскрыть свой потенциал, является ключевым фактором успеха компании, – отметила Марина Седых.

Участники форума проявили большой интерес к практике внедрения проектов, направленных на развитие корпоративной культуры в ИНК, особенно в контексте работы компании в нескольких регионах с более чем 17 тысячами сотрудников.

Марина Седых рассказала о долгосрочной программе развития корпоративной культуры на основе миссии и ценностей, которая включала в себя создание брендбука, оформление офисов, создание раздаточных материалов и проведение обучающих программ. Также был создан совет хранителей ценностей, который действует и в настоящее время. Сейчас в компании постоянно проходят внутренние обучения – «Мастерские по ценностям», где в роли лекторов выступают сотрудники компании

– Мы верим, что наши ценности являются основой для построения сильной и устойчивой компании, которая не только развивает свой бизнес, но и способствует развитию региона, – подчеркнула Марина Седых.

В завершение своего выступления, Марина Седых рассказала о строительстве Иркутского завода полимеров в Усть-Кутском районе, который становится точкой притяжения для малого и среднего бизнеса. Она пригласила молодых предпринимателей, участвующих в форуме «Байкал», пробовать реализовать свой потенциал на этой территории.