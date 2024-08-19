Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших автокредитов на покупку подержанных автомобилей

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших программ автокредитования на покупку подержанных автомобилей в августе 2024 года, подготовленного порталом Выберу.ру. В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения банков-автокредиторов из Топ-50 по размерам кредитных портфелей на 01.07.2024 года.

В ходе исследования эксперты проанализировали такие критерии банковских продуктов, как процентные ставки по кредиту и их диапазон, размер первоначального взноса и его влияние на ставку, полная стоимость кредита и размеры ежемесячных платежей, срок кредитования и максимальная сумма, ограничения по возрасту автомобиля. Помимо этого, учитывались наличие опции снижения ставки, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, а также ряд других параметров.

Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе – без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 17 млн рублей, максимальный срок кредитования – 8 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст – от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита – паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».