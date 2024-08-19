Хрустальный Девелопмент. С чего начиналась первая федеральная сеть коттеджных поселков

«Мы приехали на снегоходе к земельному участку, это был 2009 год — мы только что узнали, что выиграли первый аукцион комплексного освоения территории. На тот момент никто не понимал, как это делать. Мы стояли на голом земельном участке, признанном „депрессивной“ территорией, — здесь не было ни дорог, ни сетей. Решили попытаться перенять чей-то опыт, купить у застройщиков уже готовое решение различных коттеджных поселков, но нам все отказали. Как оказалось — к счастью».

Безусловно, смотрели другие идеи, сравнивали, вырабатывали свои решения плюс искали архитектора с нестандартным мышлением, вспоминает Кристина Яковенко, директор по развитию девелоперской группы Хрустальный. Сформировали большую подборку референсов. В тот момент ориентировались на канадские проекты — они очень впечатляли. Это были горные дома в европейском стиле, которые, в общем-то, и заложили основу архитектурного стиля «Хрустального».

Но первое, что мы сделали — сменили мышление. Начали строить очередями и возводили инженерные сети не сразу на всей территории, а постепенно. В первую очередь решили организовать благоустройство: построили сквер на въезде, отдел продаж, который сейчас является управляющей компанией, посадили деревья, сформировали зону для прогулок. При всём этом у нас не было опыта и понимания, как это будет эксплуатироваться. Но тогда смотрелось впечатляюще — люди приезжали по асфальтированной дороге к строящемуся коттеджному поселку, видели парк, лавочки, тротуары, деревья и приходили в восторг.

Приступили к возведению домов, параллельно продавая земельные участки без подряда на соседних улицах, но с обязательным проектированием у наших архитекторов — для создания домов клиентов в едином стиле. Решение было инновационным, но, к сожалению, мы не дотянули — люди оформляли участки в собственность, проектировали вместе с нашим архитектором, но немногие доводили идею до конца.

— Я не жалею, что мы прошли этот сложный путь. Да, совершали ошибки, теряли деньги и время из-за отсутствия опыта. Но все это привело к тому, что имеем сейчас, – делится Кристина Яковенко

Сначала мы были застройщиком, а в итоге перешли в категорию девелопера. Когда начали реализовывать в «Хрустальном» очереди таунхаусов в 2011 году, то поняли, что это станет одним из приоритетных направлений. В итоге сильно разрослись и стали закрывать практически полный цикл работ: проектирование, строительство, благоустройство, озеленение. Далее создали собственную управляющую компанию для улучшения качества жизни.

Наша девелоперская группа не стоит на месте. Помимо строительства коттеджных поселков, мы много экспериментировали, работали с минстроем по исправлению ошибок неудавшихся проектов других девелоперов.

— Почему загородная жизнь? Мы с семьей всегда жили за городом, только здесь, как мне кажется, можно получить настоящее удовольствие от жизни, — говорит Кристина Яковенко. — Был период, когда я несколько лет жила в городе недалеко от набережной. Но практически никогда там не гуляла, особенно с коляской, из-за неудобных тротуаров, большого количества оживленных дорог со светофорами. А когда брали велосипеды, то прогулка превращалась в стресс. Конечно, и за городом есть свои сложности. Мы к ним подстраивались, но в какой-то момент поняли, что нам под силу это изменить и создать лучшее окружение вокруг себя.

Так появилась наша девелоперская группа и сотрудники, близкие по ценностям, которые тоже переехали в наши коттеджные поселки. То есть идея «создавай для себя», «делай лучше вокруг себя», «создавай то, чего тебе не хватает» начала развиваться.

В «Хрустальном» есть танцевальный зал, работает художественная школа, проходят мастер-классы, йога и другое. Я думаю, что именно желание сделать лучше, слышать людей — это одна из причин успеха наших проектов.

Нами реализовано уже пять проектов: коттеджные поселки «Хрустальный», Villet, Ecoville* – в Маркова, коттеджный поселок Aura** в Новой Разводной и наш самый масштабный проект – микрорайон «Хрустальный парк» на 14 километре Байкальского тракта.

«Хрустальный парк» состоит из восьми кварталов, сейчас строится девятый — Датский квартал. Это малоэтажный жилой комплекс с трехэтажными многоквартирными домами и двухэтажными таунхаусами. Площади — от 39 до 160 квадратных метров. Стоимость на август 2024 года — от 5,6 миллиона до 18,1 миллиона рублей. Здесь удобная транспортная развязка, до центра города — 15 минут по шестиполосной скоростной дороге.

В «Хрустальном парке» мы добились гармонии между комфортом городской жизни и спокойствием и красотой загородной местности. Вы живете в современном экорайоне, где дети смогут безопасно ходить гулять, наслаждаться детством. Это малоэтажная застройка в едином стиле, все кварталы гармонируют между собой. Не покидая ЖК, вы можете собрать близких, приготовить вкусный ужин на природе, насладиться свежим воздухом и живым общением.

Здесь есть всё самое необходимое для комфортной жизни за городом: продуктовые магазины, семейный мини-маркет «Мистер Банана», пункты выдачи Wildberries и OZON, кафе и кофейня. В центре «Хрустального парка» расположен муниципальный детский сад. На 2025 год запланировано строительство школы, а пока детей возят на школьных автобусах до школ в поселки Молодежный и Пивовариха.

Особой чертой Хрустального парка является развитая инфраструктура, большое количество детских и спортивных площадок, мест для тихого семейного отдыха. Площадки отличаются благоустройством для детей разного возраста, а между собой кварталы связаны пешеходными тропинками и велодорожкой. В 2022 году ЖК «Хрустальный парк» получил приз ТОП ЖК 2022 «Лучший жилой комплекс-новостройка Российской Федерации, малоэтажные дома» .

В новом Датском квартале мы предусмотрели большую дворовую территорию, где будет спортивная площадка, площадка для маленьких детей с песочницей и игровым домиком, беседка и пешеходные зоны. Предсмотрено многоуровневое освещение, которое создаст особую атмосферу уюта. Датскому кварталу присвоен класс энергоэффективности А+ — настоящие «зеленые» дома.

Сдача Датского запланирована на 4 квартал 2024 года. Прогуляться по построенным кварталам, окунуться в атмосферу загородной жизни в «Хрустальном парке» можно уже сейчас. А подобрать подходящую квартиру или таунхаус поможет ваш персональный менеджер. Для записи на экскурсию звоните: 999-700 или оставляйте заявку на сайте: хрустальный парк.ру .

Застройщик ООО СЗ «Хрустальный Девелопмент». Проектные декларации на наш.дом.рф