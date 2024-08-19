Продажи квартир в Иркутской области упали на треть в первом полугодии 2024

По данным Росреестра, как количество ДДУ (продаж квартир в новостройках), зарегистрированных в первом полугодии 2024, так и количество сделок на вторичном рынке жилья упали почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023.

Новостройки

Несмотря на рекордные показатели зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в июне 2024 (898 шт) – последнем месяце действия льготной ипотеки – общее количество ДДУ за первое полугодие года в Иркуткой области оказалось на 29% меньше аналогичного периода 2023 года: 3124 договора, против 4382.

Количество договоров долевого участия. Иркутская область. (Источник: Управление Росреестра по Иркутской области)

Если сравнивать первое полугодие с данными за весь прошлый год, то количество ДДУ за первые шесть месяцев 2024 составило лишь 31% от, несомненно, успешного 2023 года, когда показатель впервые с 2019 года превысил 10 тыс. ДДУ и составил 10182 договора.

Количество договоров долевого участия. Иркутская область. (Источник: Управление Росреестра по Иркутской области)

Вторичка

Продажа квартир на вторичном рынке в первом полугодии 2024 года тоже просела относительно аналогичного периода прошлого года: 22059 шт против 30925 шт в 2023. Что меньше на те же 29%. Здесь падение наблюдалось в каждом месяце.

Источник: Управление Росреестра по Иркутской области

Отмена льготной ипотеки

В июле 2024 года российские банки выдали 91 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 347 млрд руб., что на 55–56% меньше как в количественном, так и в денежном выражении по сравнению с июнем, следует из данных «Дом.РФ». Какими будут данные по продажам квартир в новостройках и на вторичке в Иркутске и области в июле 2024 мы расскажем в следующих материалах.