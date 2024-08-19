Объемы кредитования наличными в июле сократились за месяц на 6%

За месяц банки выдали россиянам 3,01 млн кредитов наличными на 584,05 млрд руб. В годовом отношении количество выдач выросло на 4%, объем сократился на 16%. В июле 2023 г. было выдано 2,90 млн кредитов на 692,24 млрд руб. Средний размер кредита наличными снизился на 19%: с 239 тыс. руб. в июле 2023 г. до 194 тыс. руб. в июле 2024 г. Средний срок кредитования вырос на 5 мес.: с 29 мес. (2 года 5 мес.) в июле прошлого года до 34 мес. (2 года 8 мес.) в июле этого. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подвело итоги выдач кредитов наличными в июле 2024 г.

По сравнению с результатами июня количество выдач кредитов наличными в июле выросло на 1%, объем снизился на 6%. В июне 2024 г. было выдано 2,98 млн кредитов на 618,54 млрд руб. Средний размер кредита сократился на 6%: с 207 тыс. руб. Средний срок кредитования вырос на 1 месяц: в июне он был равен 33 мес. (2 года 7 мес.).

Всего по итогам 7 мес. 2024 г. было выдано 20,06 млн кредитов наличными на 3,94 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 9%, объем сократился на 8%. С января по июль 2023 г. было выдано 18,48 млн кредитов наличными на 4,26 трлн руб.

Полная стоимость кредита (ПСК) в кредитовании наличными в июле составила 27,10%. Это максимальное значение с начала года. В июне показатель был равен 26,96%. На начало августа ПСК по кредитам наличными зафиксирована на уровне 28,79%.

Тенденции кредитования наличными в регионах в июле были разнонаправленными. Наибольший прирост наблюдался сразу в нескольких регионах Северного Кавказа: в Ингушетии количество выдач выросло на 14%, объем – на 19%; в Чеченской респ. количество выдач выросло на 13%, объем – на 10%; в Дагестане количество выросло на 11%, объем – на 5%. Наибольшее снижение зафиксировано в Крыму: количество снизилось на 12%, объем – на 34%; и в Севастополе: количество снизилось на 8%, объем – на 24%. В Москве количество выдач кредитов наличными снизилось на 1%, объем – на 13%.

В ТОП-5 регионов по объемам выдач кредитов наличными в июле вошли: Москва – 175,73 тыс. кредитов на 57,44 млрд руб., Московская обл. – 167,05 тыс. кредитов на 42,64 млрд руб., Санкт-Петербург – 82,75 тыс. кредитов на 24,18 млрд руб., Краснодарский край – 115,04 тыс. кредитов на 20,70 млрд руб. и Свердловская обл. – 99,69 08 тыс. кредитов на 18,84 млрд руб.

Средний размер кредита наличными в июле по сравнению с итогами июня сократился большинстве регионов РФ. Наибольшее снижение отмечается в Крыму – на 25%, Кемеровской обл. – на 18%, Севастополе – на 17%. Без изменений средний чек сохранился в Карачаево-Черкесии и Карелии. Рост среднего чека зафиксирован в Ингушетии – на 4%, Нижегородской обл. – на 2%, Якутии и Бурятии – на 1%. Самые крупные кредиты наличными выдавали в июле жителям Москвы – в среднем 327 тыс. руб., Севастополя – 308 тыс. руб., Ямало-Ненецкого АО – 296 тыс. руб., Санкт-Петербурга – 292 тыс. руб. и Крыма – 284 тыс. руб.

Кредиты наличными с самыми длительным сроком – в среднем на 40 мес. (3 года 4 мес.) – выдавали в Тыве и Севастополе. Самый короткий срок кредитования наличными – 25 мес. (2 года 1 мес.) – отмечен в Ингушетии.