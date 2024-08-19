Китайские поставщики просят везти товар в Россию через третьи страны

Пока импорт из КНР сохраняется на высоком уровне. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса.

С июля значительно осложнилась логистика с Китаем, рассказал «Известиям» генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин. По его словам, раньше проблема в основном заключалась в том, как перечислить деньги за товары из РФ в банки КНР. Однако три недели назад китайские поставщики стали просить российских покупателей делать отгрузку через третьи страны.

С прошлого месяца усложнилась ситуация и с банковскими переводами, и с логистикой, согласилась представитель «Опоры России» в Китае (провинция Гуандун) Илона Горшенева-Долунц. Она добавила: ряд поставщиков КНР действительно стал просить российских предпринимателей отгружать товар через третьи страны.

Это также подтвердил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. По его словам, такое требование ставят для санкционной продукции, в том числе электроники.

В первую очередь это касается товаров, которые попали в стоп-листы кодов по внешнеэкономической деятельности (такие коды присваиваются каждому виду продукции), согласилась Илона Горшенева-Долунц. Но есть и случаи с товарами, которые не находятся в этом списке. Такое ужесточение связано с непрекращающимся давлением со стороны Запада на китайскую банковскую систему, считает эксперт.

Ранее Андрей Костин заявил о буме открытий расчетных счетов в офисе ВТБ в Шанхае. Компании России и Китая заинтересованы в развитии надежного канала для взаимных платежей, поскольку торговый оборот между странами растет. Расчеты по системе ВТБ не попадают под вторичные санкции, поскольку ведутся в юанях и проводятся, по сути, внутри банка. Однако для этого необходимо стать клиентом банка.