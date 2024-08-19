Иркутская область заняла 61 место в России по числу ДТП

В первом полугодии 2024 года в регионе произошло 117 аварий на 100 тыс. единиц техники. Данные приводит РИА Новости.
|
Место
|
Регион
|
Число аварий на 100 тыс. единиц транспорта
|
29
|
Новосибирская область
|
88,9
|
53
|
Красноярский край
|
111,1
|
60
|
Республика Бурятия
|
116,8
|
61
|
Иркутская область
|
117
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Явным лидером рейтинга со значительным отрывом является Чечня, где по итогам первого полугодия 2024 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 11,1 случаев ДТП с пострадавшими. Это в восемь с половиной раз ниже, чем по стране в целом и почти в четыре раза ниже, чем в регионе, занимающем второе место. Республика также занимает лучшую позицию и по числу пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей.
В первую пятерку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Московская и Томская области, где количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта меньше 50. Лучше среднероссийского уровня значение показателя у 36 регионов.
Замыкают рейтинг Тува и Калмыкия, где по итогам первых шести месяцев 2024 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится, соответственно, 265,1 и 219,4 случаев ДТП с пострадавшими, что более чем в два раза выше общероссийского уровня. Кроме названных, еще в шести регионах количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта по итогам января – июня 2024 года превысило 150.