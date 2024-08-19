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Иркутская область заняла 61 место в России по числу ДТП

В первом полугодии 2024 года в регионе произошло 117 аварий на 100 тыс. единиц техники. Данные приводит РИА Новости.

Место

Регион

Число аварий на 100 тыс. единиц транспорта

29

Новосибирская область

88,9

53

Красноярский край

111,1

60

Республика Бурятия

116,8

61

Иркутская область

117

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Явным лидером рейтинга со значительным отрывом является Чечня, где по итогам первого полугодия 2024 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 11,1 случаев ДТП с пострадавшими. Это в восемь с половиной раз ниже, чем по стране в целом и почти в четыре раза ниже, чем в регионе, занимающем второе место. Республика также занимает лучшую позицию и по числу пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей.

В первую пятерку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Московская и Томская области, где количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта меньше 50. Лучше среднероссийского уровня значение показателя у 36 регионов.

Замыкают рейтинг Тува и Калмыкия, где по итогам первых шести месяцев 2024 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится, соответственно, 265,1 и 219,4 случаев ДТП с пострадавшими, что более чем в два раза выше общероссийского уровня. Кроме названных, еще в шести регионах количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта по итогам января – июня 2024 года превысило 150.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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