Эксперты прогнозируют рост выручки нефтесервисных компаний России на 3%

До исторического максимума в 2,29 трлн рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Выручка нефтесервисных компаний в России в 2024 году вырастет на 3% в сравнении с прошлым годом и достигнет исторического максимума в 2,29 трлн руб. Такой прогноз дают в обзоре рынка добычи и нефтесервиса аналитики компании Kasatkin Consulting (экс-команда Deloitte в России).

Рост выручки обеспечит в основном бурение скважин.

Рынок таких услуг в России вырастет на 4% в годовом выражении до 838 млрд руб. Позитивный тренд по выручке сохранится, несмотря на прогнозируемое снижение объема ввода новых эксплуатационных скважин на 4% год к году до 8228 единиц. Проходка в бурении по итогам 2024 г. сократится на 3% до 29,4 млн м. При этом объем бурения горизонтальных скважин увеличится на 4% до 20 млн м.

Ранее вице-президент Российской Гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Андрей Бриль заявил о том, что регионам остро недостает инвестиций, в том числе в строительной отрасли. Не меньше региональной экономике нужны и новые компетенции. А привлечение федеральных компаний с большим оборотным капиталом, с опытом применения различных финансовых механизмов, считает эксперт, позволяет решить этот вопрос. Однако местное девелоперское сообщество, как правило, не хочет делиться своей прибылью, своими доходными нишами с новыми участниками.