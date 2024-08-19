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Банк Уралсиб предлагает новый накопительный счет с доходностью до 17% годовых

Банк Уралсиб запустил новый накопительный «Уралсиб счет», доходность по которому составляет 0,01 – 17% годовых – в зависимости от суммы остатка на счете, наличия пакета услуг и объема ежемесячных расходных операций по дебетовым картам Банка Уралсиб*. Проценты начисляются на ежедневный входящий остаток и выплачиваются на счет ежемесячно.

Накопительный «Уралсиб счет» можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*  В объем ежемесячных расходных безналичных операций включаются операции по оплате товаров, работ и услуг с использованием следующих дебетовых карт клиента, выпущенных банком: «Прибыль»; Мир ФК «Краснодар»; MIR Supreme; карты, выпущенные в рамках зарплатных проектов Банка Уралсиб; премиальные карты, выпущенные в рамках пакетов услуг.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2Vfnxvx2SC8

/ Сибирское Информационное Агентство /
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