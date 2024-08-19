27% россиян могут прожить на накопления в течение трех и более месяцев

Это на 7 п.п. больше доли респондентов с финансовой подушкой безопасности (20%) в 2020 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные НАФИ и страховой компании «Росгосстрах Жизнь».

15% опрошенных заявили, что их накоплений хватит на привычную жизнь сроком от трех до шести месяцев, а 12% – на полгода и больше. Чаще люди с финансовой подушкой встречаются среди жителей городов-миллионников (38%), с высшим образованием (37%), руководителей (54%), квалифицированных специалистов (37%), а также тех, кто оценил уровень своего заработка как хороший или отличный (42%)

Каждый четвертый (27%) опрошенный рассказал, что ему хватит накоплений на один-два месяца, каждый пятый (21%) – на один месяц, каждый шестой (17%) сможет прожить без дохода менее одной недели. 63% россиян заявили, что ведут семейный бюджет в той или иной форме, 82% своевременно оплачивают счета, 81% ответственно планируют покупки, а 75% контролируют личные финансы.

Вместе с тем в 2022 году о наличии накоплений заявлял каждый третий россиянин (32%). Также, согласно опросу, сейчас доля тех, у кого нет финансовой подушки, на 5 п.п. сократилась по сравнению с показателями 2020 года.

Ранее стало известно, что основным источником дохода иркутян при достижении зрелого возраста станут государственная пенсия или зарплата – на это указали 25% и 23% горожан соответственно. 19% граждан рассчитывают на личные сбережения. На средства, вложенные в НПФ, – только 5%, а на детей – всего лишь 1 из 100 опрошенных.