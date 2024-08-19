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РСХБ зафиксировал рост спроса на памятные монеты

В 2024 году РСХБ зафиксировал рост интереса россиян к памятным монетам. С начала года было продано монет на 39 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными стали серебряные монеты Банка России серии «Спорт» и «Легенды и сказки народов России».

Выпуски новых серий обычно приурочены к значимым, памятным событиям. В честь 27-ой годовщины памяти Юрия Никулина на витрине РСХБ появились серебряные и сувенирные монеты, посвященные жизни и творчеству артиста. 

«Монеты с изображением всеми любимого «доброго клоуна» и актера Юрия Никулина станут прекрасным дополнением к коллекции любого ценителя искусства и нумизматики. Они доступны для покупки в офисах Россельхозбанка в Москве, а также по предзаказу на сайте во всех регионах присутствия банка. С каждым годом количество коллекционеров, интересующихся нумизматикой, увеличивается, что способствует повышенному спросу», - рассказал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Михаил Ферапонтов.

Памятные и сувенирные монеты доступны для покупки на официальном сайте coins.rshb.ru и в точках продаж. Важным преимуществом является отсутствие необходимости регистрации на сайте. Для получения дополнительной информации и консультаций, можно связаться со службой поддержки клиентов по телефону [8(3952)43-78-79] или по электронной почте [gold@rshb.ru].

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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