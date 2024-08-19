Шелеховские школьники вернулись из экспедиции «Экопоколение РУСАЛа»

Образовательная эколого-промышленная экспедиция в третий раз состоялась на территории национального парка «Красноярские Столбы».

В этом году в экспедицию приехали около 60 школьников и педагогов из 9 городов и посёлков России. Самой многочисленной группой оказались старшеклассники из Шелеховского района. 16 юных и талантливых экологов стали победителями отборочного конкурса, в котором весной этого года приняли участие более 400 школьников России

Чтобы попасть в число счастливчиков, подростки изучили видеолекции заповедных территорий, узнали об истории и научных исследованиях национального парка «Красноярские Столбы». Для детей была организована викторина. Часть вопросов касалась алюминиевой отрасли и природоохранной деятельности компании РУСАЛ. Кроме того, участники отборочного тура прислали небольшие эссе, в которых рассказали о своем экологическом опыте.

В течение недели делегации школьников проживали на территории научно-познавательного комплекса «Нарым» национального парка. Ребята приняли участие в увлекательных экозанятиях, экскурсиях по красивейшим маршрутам парка, экоакциях, посетили достопримечательности Красноярска и Дивногорска. Участники проекта прошли по Центральным Столбам, побывали на смотровой площадке фанпарка «Бобровый лог». А также им удалось стать волонтёрами и помочь в создании новой экологической тропы парка. Впечатления получили яркие и незабываемые. Кроме того, дети побывали на Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ. И узнали о проекте глобальной перестройки предприятия.

Подростки всю неделю занимались исследовательской деятельностью, разрабатывали собственные экологические проекты и представляли творческие презентации своих регионов, где рассказывали о природных особенностях и экологических акциях своих городов.

Для участников «ЭкоПоколения» работала радиошкола «Комсомольской правды», где ребят учили не только думать об экологии, но и говорить о ней: делать сюжеты для радио, брать интервью, вести беседу со спикером и задавать вопросы, записывать подкасты. А шелеховский школьник Никита Сизых стал одним из лучших учеников радиошколы. Он подготовил интересную статью на экологическую тему и с ней занял призовое место. В качестве награды – участие в прямом эфире радио КП.