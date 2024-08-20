«Цветы – это всегда большой риск». Анна Карбан о том, как устроен флористический бизнес

Еще 15 лет назад иркутянка Анна Карбан и не думала, что свяжет свою жизнь с цветочным бизнесом. Однако увлечение флористикой стало для нее делом жизни. Начав бизнес с 60 тысяч рублей, сегодня Анна управляет компанией KARBAN, известной на рынке цветочной розницы. Какие испытания стали для предпринимательницы проверкой на прочность? Почему она не боится конкурентов? Об этом и многом другом – в рубрике «Свое дело».

«Я начала “оккупировать” гостиную»

Увлечение Анны флористикой началось в юности – с покупок цветов для мамы. В преддверии праздников девушка заходила в цветочные магазины и с интересом наблюдала за работой мастеров. «Будучи студенткой, я пошла на флористические курсы, – вспоминает наша собеседница. – Мне понравилось создавать красивые букеты, и я начала подрабатывать в цветочном магазине».

Окончив университет, Анна искала работу по специальности – архитектором. Но жизнь распорядилась иначе: девушке предложили оформить цветами свадьбу. Анна решила рискнуть – и взялась за проект, хоть и не имела большого опыта. «К моему удивлению, все прошло успешно, – рассказывает наша героиня. – А после работы я создала группу во «ВКонтакте», чтобы продать оставшиеся после оформления торжества цветы».

На этом дело не закончилось: в ВК стали поступать всё новые заказы. Нередко Анна работала по бартеру – например, оформляла фотосессии в обмен на фото. Ее образование в сфере дизайна и архитектуры, а также инженерные навыки очень пригодились в работе, особенно когда девушка создавала крупные конструкции.

Поначалу всё это происходило дома: Анна работала в своей комнате, потом стала «оккупировать» гостиную и балкон родительской квартиры. «Когда дело совсем разрослось, пришлось даже купить отдельный холодильник для хранения цветов», – с улыбкой вспоминает Анна.

«Открыть бизнес легко, выжить – трудно»

В 2013 году девушка приняла важное решение: собрав 60 000 рублей, открыла свой магазин на улице Ямской в Иркутске, площадью 20 кв. м. Это был смелый шаг, ведь никакого предпринимательского опыта у нее не было. «Я думаю, цветочный бизнес можно открыть на любые деньги – и на сто тысяч, и на двести, и на миллион, – рассуждает Анна. – Всё зависит от концепции, которую ты хочешь воплотить».

Первые годы ведения собственного дела дались предпринимательнице нелегко. Она столкнулась с отсутствием финансовых ресурсов, непостоянством поставок цветов и необходимостью выстраивать каналы маркетинга с нуля. На момент запуска бизнеса практически не существовало профильной литературы или систематизированных образовательных программ для флористов-предпринимателей. Поэтому Анне пришлось учиться всему самостоятельно, опираясь на вдохновение от работ европейских флористов.

«Открыть бизнес оказалось легко, но выжить было трудно», – признается Анна. Трудности, однако, предпринимательницу не испугали. Вместе с мужем – талантливым мастером – Анна создавала уникальный облик своего цветочного магазина. Вся мебель и декор были созданы с душой, своими руками, что стало визитной карточкой бренда.

«Два направления – два отдельных бизнеса»

Сейчас бизнес Анны Карбан включает два направления. Первое – это цветочный магазин, который специализируется на нестандартных, эксклюзивных букетах. Второе – оформление различных мероприятий и пространств. Если сравнивать эти два направления, то наблюдается равное распределение – примерно 50% на 50% как по доходу, так и по уделяемому вниманию.

В копилке компании KARBAN – опыт работы с крупными федеральными корпорациями, такими как Сбербанк, Роснефть, а также с региональными организациями, например, с Галереей В. Бронштейна, Алмазом. «Я берусь за такие заказы, потому что мои знания, опыт позволяют работать с требовательными клиентами, с их объемными и технически сложными запросами, с большими бюджетами, – подчеркивает Анна. – Наши клиенты спокойны за результат, потому что знают: у нас к каждому клиенту индивидуальный подход, который позволяет решить и маркетинговые, и имиджевые задачи».

Спектр услуг KARBAN весьма широк: от оформления свадеб до коммерческого озеленения интерьеров и экстерьеров. Реализуя эти заказы, команда Анны Карбан создает авторские креативные решения, выходящие за рамки традиционной флористики. Стоимость таких проектов, по словам Анны, варьируется от 100 000 до 1 500 000 рублей, в зависимости от объемов работы.

«Магазин и оформление – это разные направления и разные бизнес-процессы», – говорит предпринимательница. Цветочный магазин, по ее словам, имеет «небольшой оборот». Причина – в специфике предложения: команда Анны Карбан собирает нетипичные, эксклюзивные букеты, а не массовый продукт. Целевая аудитория магазина – «семейные люди с тонким вкусом», готовые платить за уникальность. Средний чек на букеты в магазине KARBAN составляет 8 000 рублей, хотя встречаются заказы и на 5 000, и на 50 000 рублей.

«Наши клиенты – это люди, которые хотят уникального для себя и для своих родных, – подчеркивает Анна. – Для них важно выделяться, создавая то особенное, чего нет ни у кого». Чтобы достичь такого результата, Анна уделяет большое внимание обучению своих сотрудников. Это позволяет сделать каждый букет настоящим произведением искусства, продуманным на все 100%.

«Авторские букеты демонстрируют особое отношение и подготовку к подарку, внимание и заботу по отношению к близкому человеку, – считает Анна. – Такой подарок не куплен мимоходом в первом попавшемся магазине, а продуман до мелочей. Букет разрабатывается с учетом особенностей личности и вкусов того, кому он предназначен. Можно сказать, что это подарок высокого уровня – как подарить искусство».

«Две недели в город не возили цветы»

Бизнес Анны рос и развивался стремительными темпами, но пандемийный 2020 год заставил его пройти серьезную проверку на прочность. Введенные ограничения на проведение массовых мероприятий привели к резкому падению спроса на оформление со стороны компаний.

С другой стороны, в период коронавируса значительно выросло количество онлайн-заказов: в условиях домашней изоляции люди жаждали позитива и красоты. «Иркутяне захотели цветов», – вспоминает Анна.

Здесь возникла новая трудность: цветов, которых так жаждали покупатели, в городе практически не было. «Две недели в Иркутск не возили цветы. Приходилось изыскивать по всевозможным базам остатки, где-то резали горшечные цветы – что мы только не придумывали, – делится Анна. – Затем небольшие поставки пошли – и стало полегче».

«Гарантий не дает никто»

В целом вопрос поставок в цветочном бизнесе – один из основополагающих. Сегодня для создания букетов компания Анны Карбан тесно сотрудничает с разнообразными поставщиками цветов в родном Иркутске. «У нас в городе хороший выбор, мы со всеми понемногу работаем», – делится предпринимательница.

Ассортимент поставщиков впечатляет: от отечественных производителей до поставщиков экзотических сортов из Эквадора, Голландии и Колумбии. Особенно Анна отмечает резкий рост популярности российских цветов в последние годы: со времен пандемии они только набирали обороты. Впрочем, несмотря на разнообразие поставщиков, предпринимательница признает, что в цветочном бизнесе нельзя быть уверенным на 100%. «Вообще гарантий нет ни от кого. Мы не можем быть до конца уверены в сроке жизни цветка».

Основная сложность, по ее словам, заключается в длительном пути, который проходят цветы от места выращивания до конечного клиента. «Цветы, перед тем как попасть к нам, проходят несколько этапов транспортировки и хранения в различных точках, – объясняет Анна. – Если заказываешь цветы партией, то с большой вероятностью какая-то часть придет ненадлежащего качества – приходиться искать, придумывать и заменять на другие цветы».

«В работе с командой нельзя действовать фанатично»

Сегодня компания KARBAN объединяет талантливых специалистов разных профилей. Начав свое дело фактически в одиночку, Анна Карбан со временем сумела сформировать дружный коллектив единомышленников. Сейчас вместе с Анной трудятся маркетолог, управляющий и три флориста.

Выбирая модель управления для своей компании, Анна отказалась от авторитарного подхода в пользу командной работы. Сначала она остановилась на так называемой «бирюзовой» стратегии, где сотрудники самостоятельно выстраивают рабочие процессы, распределяют задачи и ответственность без жесткой иерархии. «Я была влюблена в бирюзовую философию», – признается Анна.

Впрочем, «бирюза» не стала панацеей: в какой-то момент сотрудники не справились с потоком трудностей и испытаний, выгорели и ушли из проекта. Этот кризис в работе с командой стал для Анны тяжелым испытанием. Но руки предпринимательница не опустила: «Это как с ребенком: ты его родил, и уже невозможно бросить, как бы ты ни уставал, – объясняет она. – И я продолжала вкладывать в бизнес все силы».

Пройдя через эти трудности, Анна сделала для себя важные выводы. Она начала более четко распределять обязанности и уделять время обучению сотрудников. «Я поняла, что в работе с командой нельзя действовать фанатично. Но при этом не стала авторитарным руководителем, – подчеркивает она. – Мы работаем дружно и спокойно, я всегда прислушиваюсь к мнению команды».

«Пошел поток заявок из ВКонтакте»

За долгие годы работы у компании KARBAN сложилась прочная репутация на рынке – во многом благодаря так называемому «сарафанному радио». «Наша постоянная база клиентов делает в среднем 70% заказов», – подчеркивает Анна.

Активная работа в интернет-пространстве также помогает расширять географию бизнеса и увеличивать клиентскую базу. «Я была одной из первых, кто вышел в онлайн – еще на старте бизнеса, – говорит Анна. – Со временем такой способ продвижения остался рабочим, изменились только платформы».

Сегодня основным каналом рекламы и продвижения остается запрещенный Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России). «Цветочная сфера там сильно закрепилась – отказаться от аккаунта будет подобно смерти для компании», – поясняет девушка. Параллельно Анна продвигает свой бизнес в других медиа: «Мы направляем большие усилия для развития Telegram-канала, и уже видим результаты. Вернулись и во ВКонтакте, с которого когда-то начинали. Оттуда тоже пошел поток заявок».

«Школа – это возможность для творчества»

Будучи страстным поклонником флористического искусства, Анна на протяжении многих лет совершенствовала свое мастерство, обучаясь у ведущих флористов со всего мира. Теперь предпринимательница стремится передать свой богатый опыт другим – с этой целью Анна Карбан создала собственную школу флористики, где обучает как начинающих, так и опытных специалистов.

Анна хочет, чтобы люди перестали воспринимать флористическое дело как что-то простое. Она убеждена: для успешной работы в цветочном бизнесе необходимо глубокое изучение многочисленных тонкостей. Нужно разбираться в сезонности растений, их сочетаемости, тенденциях флористического дизайна и многом другом.

По словам нашей героини, она всегда хотела быть учителем. Создание школы помогло реализовать потенциал и пошло на пользу бизнесу. «Для меня открытие школы – это одновременно и претворение в жизнь моего творческого начала, и бизнес-направление, приносящее доход», – говорит Анна.

На вопрос, не боится ли она таким образом вырастить себе конкурентов, наша собеседница отвечает отрицательно. «У меня сильная компания – в плане собственного стиля, своей концепции. Даже если ученики откроют свои бизнесы, не вижу в этом никакой угрозы: это в любом случае будет что-то другое, потому что мы работаем в творческой сфере», – поясняет она.

В качестве примера Анна приводит сравнение с массовыми товарами вроде пластиковых окон: «Они одинаковые. Здесь может быть отличие в сервисе, в подаче, в позиционировании, но товар, по сути, один и тот же. В нашей – творческой – сфере всё иначе. Здесь странно конкурировать, потому что мы очень разные и выдаем абсолютно разные продукты».

«Наша миссия – вдохновлять»

Анна искренне верит, что красота оказывает глубокое влияние на людей. «То, как выглядит мир вокруг нас, очень сильно влияет на культуру, мысли, воспитание, – говорит она. – Поэтому хочется, чтобы красоты было больше, хочется вдохновлять».

Для Анны ее компания – это призвание, «предназначение в жизни». Она не видит для себя иного будущего, кроме развития своего бизнеса. «Я не представляю, чтобы у меня была какая-то другая жизнь, отдельная от моей компании», – признается она.

Мечта Анны – открыть магазины не только в Иркутске, но и в других городах, в разных уголках страны, а может, даже и мира. «Это очень долгосрочная цель. Сейчас я к ней иду, шаг за шагом укрепляя свой бизнес». Одна из главных проблем, которую предпринимательница видит на пути расширения, – это сложность создания эффективной франшизы в цветочном деле. «Очень трудно обеспечить стабильные поставки цветов во все торговые точки, – объясняет она. – Поэтому цветочная франшиза – на самом деле, фикция».

Цветочный бизнес, по мнению Анны Карбан, требует огромной самоотдачи. «Если для вас это просто хобби, со временем вы устанете справляться с трудностями и бросите». По сравнению с другими сферами флористика низкорентабельная, поэтому крайне сложно получить большую прибыль быстро, отмечает предпринимательница: «В цветочный бизнес надо идти только тогда, когда сильно этим горишь».

Тренды флористики: от круглых букетов – к свободе

Анна Карбан вспоминает, что в начале 2010-х, когда она только пришла во флористику, были жесткие стандарты: круглые, ровные букеты с цветами, выстроенными на одном уровне. «Мы долго учились делать такие композиции, – улыбается она. – но затем в нашу жизнь стала приходить свобода».

Эта свобода, по словам Анны, отразилась и на флористике. Появилась возможность создавать разноуровневые букеты, с воздушностью и легкостью между цветами. «Нам пришлось переучиваться, осваивать новые техники», – делится Анна.

Предпринимательница уверена: тенденция к свободе, уход от строгих канонов будут только нарастать: «Мы видим, как появляется все больше концептуальных цветочных магазинов, у которых есть свой неповторимый стиль».

Анастасия Лиханова

Фото из архива компании KARBAN

