Коттедж из Иркутской области стал одним из самых дорогих лотов загородной недвижимости в России

Пригородная зона 16 региональных центров РФ содержит частные домовладения с ценником от 100 млн рублей. Это было установлено в ходе исследования, проведенного специалистами Циан.

1 место. Калининградская область

300 млн рублей / 1821 кв. м, участок 150 соток

Гурьевск, улица Тихая

Гурьевск, восточное предместье Калининграда, – номер один в общероссийском рейтинге пригородных локаций по стоимости частных домовладений (если не брать в расчет Московскую и Петербургскую агломерации). Здесь, недалеко от прусского замка Нойхаузен, экспонируется трехуровневый особняк площадью 1821 кв. м. Его окружают 1,5 га земли с фруктовым садом и благоустроенными местами для отдыха. Стоимость актива заявлена в 300 млн рублей.

2 место. Иркутская область

240 млн рублей / 650 кв. м, участок 38,5 сотки

Поселок Новая Разводная, улица Светлая

Рядом с Иркутским аэропортом зафиксирован ценник в 240 млн рублей. Он связан с кирпичным домом 2010 года постройки (каминный зал, пять мастер-спален, кабинет). От берега Ангары объект отделяют 1,5 км. Среди особенностей коттеджа следует выделить необычно высокие потолки: в гостиной они поднимаются над уровнем пола на 11,5 м.

3 место. Краснодарский край

175 млн рублей / 424 кв. м, участок 10 соток

СНТ Пригород, ул. Атамана Сумарокова-Эльстона

Вокруг Краснодара сформировался обширный пул дорогой недвижимости. По размерам выборки и среднему чеку эта локация, безусловно, уступает Сочинской агломерации, но и у нее есть, чем привлечь внимание состоятельных покупателей. Так, в СНТ Пригород (северный выезд из Краснодара) выставлен на продажу дом площадью 424 кв. м, из которых 280 кв. м приходятся на жилую площадь. Его покупка обойдется в 175 млн рублей.

4 место. Республика Татарстан

160 млн рублей / 454,7 кв. м, участок

Лаишевский район, село Песчаные Ковали, улица Приозерная

В 3,5 км от южной границы Казани и 18 км от казанского кремля раскинулось большое старинное село Песчаные Ковали. В этой живописной местности предлагается домовладение с прайсом 160 млн рублей, оформленное в средиземноморском стиле. Для покупателей готов двухэтажный особняк (454,7 кв. м), оснащенный камином, бассейном, видовой террасой и домашним кинотеатром, а для их гостей – отдельный домик, где есть сауна, джакузи и тренажерный зал.

5 место. Челябинская область

150 млн рублей / 1500 кв. м, участок 30 соток

Сосновский район, село Долгодеревенское, Парковая улица

Уральский зачет возглавляет обширная усадьба (1500 кв. м), отделанная дагестанским ракушечником. Она базируется в коттеджном поселке Газовик. Это 5 км на северо-запад от Челябинска. Собственник недвижимости собирается выручить с ее продажи 150 млн рублей.

6 место. Свердловская область

137 млн рублей / 316 кв. м, участок 27,3 сотки

ГО Среднеуральск, деревня Мурзинка, улица Лесная

У жителей Екатеринбурга есть ценная возможность приобрести сразу два загородных коттеджа с габаритами 316 и 366 кв. м за 137 млн рублей. Они идут в одном лоте с 27,3 сотками земли, благоустроенными по правилам ландшафтного искусства. Обнаружена эта недвижимость в деревне Мурзинка (северный берег Исетского водохранилища) – в 12 км от Екатеринбургской кольцевой автодороги.

7 место. Пермский край

135 млн рублей / 333 кв. м, участок 150 соток

Пермский район, деревня Большое Савино, Казанский тракт

В чуть меньшую сумму – 135 млн рублей – оценен загородный комплекс площадью 1,5 га к юго-западу от Перми. Это настоящее поместье, заключающее в себе два добротных деревянных дома, пункт охраны, блок хозяйственных построек, вертолетную площадку, зарыбленный пруд, лесной массив, где обитают пятнистый олень, дикие утки, сова, дятел и заяц.

8 место. Самарская область

135 млн рублей / 2494 кв. м, участок 85 соток

Новокуйбышевск, Набережная улица

За седьмую-восьмую строчку рейтинга с вышеупомянутым лотом конкурирует домовладение из Новокуйбышевска (город-спутник Самары). Оно занимает 85 соток земли между речкой Кривуша и озером Дегтярное. На этой территории расположены коттедж площадью 2119 кв. м и два эллинга.

9 место. Нижегородская область

130 млн рублей / 1290 кв. м, участок 15 соток

ГО Нижний Новгород, деревня Ольгино

Деревня Ольгино входит в состав городского округа Нижний Новгород и административно подчинена Приокскому району города. Отсюда всего 13 км до нижегородского кремля. В этой локации за 130 млн рублей продается трехэтажный дом площадью 1290 кв. м. К проживанию готов только нижний уровень (кухня, гостиная, два кабинета, переговорная, спа-салон, техническая комната), остальные два требуют чистовой отделки.

10 место. Удмуртская республика

130 млн рублей / 629 кв. м, участок 57,52 сотки

Завьяловский район, деревня Каменное, Прудовая улица

Ровно столько же стоит дом с 57,5 сотками земли в коттеджном поселке «Зеленый камень» (6 км к югу от Ижевска). Объект отличается трехуровневой планировкой. Цокольный этаж включает кинозал, бассейн, постирочную и комнату отдыха, выше находятся гостиная, кухня, кабинет, зимний сад и оружейная комната, второй этаж занимают спальня, гардеробные и тренажерный зал – в общей сложности 629 кв. м.