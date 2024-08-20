Где самый «горячий» рынок труда в Сибири?

Эксперты hh.ru выяснили, в каких регионах Сибирского ФО в данный момент самый «горячий» рынок труда, то есть объем вакансий растет быстрее всего, относительно прошлого года, а активность соискателей, напротив, ниже рынка.

Динамика вакансий

С января по июль 2024 года активность российских работодателей выросла на 27% относительно прошлого года. При этом два сибирский региона показали рост спроса на персонал выше среднего по стране, а значит, и самый «горячий» рынок труда с точки зрения спроса на кадры – в Алтайском крае (+29% вакансий к прошлому году) и Красноярском крае (+28%). Небольшое отставание от общероссийского тренда зафиксировано в Томской области (+24%), Новосибирской и Иркутской областях (по +21%), а некоторое охлаждение спроса на персонал заметны в Омской и Кемеровской областях (по +17% вакансий год к году).

Динамика резюме

При этом активность российских соискателей в этом году по-прежнему значительно уступает работодательской: за первые семь месяцев года число людей, вышедших на рынок труда в поиске новой работы, увеличилось на 9% год к году, а значит, разница в динамике в три раза, в пользу работодателей.

Однако, в Сибири не во всех регионах так. Например, значительно выше рынка выросло число открытых и обновленных резюме в Кузбассе (+21% год к году) – и это сейчас самый разогретый рынок с точки зрения активности кандидатов. Более того, в Кемеровской области активность соискателей по итогам семи месяцев года опережает работодательскую (+21% против +17%). Пока это единственный регион в Сибири, где сложилась такая ситуация, но минимальный разрыв между динамикой спроса и предложения есть также и в Омской области (разница 1% в пользу работодателей), а рост числа резюме год к году составил здесь +16%.

Также значительное увеличение числа открытых и обновленных резюме заметно в Красноярском и Алтайском крае (по +18%).

Самый скромный прирост активных резюме среди сибирских регионов – в Новосибирской области (+9% год к году) и Томской области (+12%).