Это самый высокий показатель в 2024 году. Об этом пишет зарубежное издание Reuters.

Безработица среди молодежи в Китае выросла до 17,1% в июле, согласно официальным данным, что является самым высоким показателем в этом году, поскольку вторая по величине экономика мира сталкивается с растущими препятствиями.

Почти 12 млн студентов окончили китайские университеты в июне этого года, что усилило конкуренцию на и без того жестком рынке труда и, вероятно, объяснило резкий рост безработицы в июле.

В мае президент Си Цзиньпин заявил, что борьба с безработицей среди молодежи должна рассматриваться как «главный приоритет». Среди 25-29-летних уровень безработицы в июле составил 6,5%, что выше показателя предыдущего месяца – 6,4%.