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ИНК победила на региональном этапе Всероссийского спартакиады трудящихся

Команда Иркутской нефтяной компании (ИНК) заняла первое общекомандное место на региональном этапе Всероссийской спартакиады трудящихся. 

Мероприятие состоялось 17 августа в спортивном комплексе «Байкал-Арена» в Иркутске. В спартакиаде приняли участие восемь команд, представляющих различные предприятия, учреждения и организации Иркутской области. Организатор – министерство спорта Приангарья.

Команды боролись за медали в следующих видах спорта: волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, баскетбол 3х3, а также прошли соревнования спортивных семей и перетягивание каната.

В командном зачете ИНК заняла первое место по шахматам, волейболу, гиревому спорту и соревнованиям среди семей, а также завоевала второе место по перетягиванию каната и третье место по настольному теннису и баскетболу 3х3.

ИНК уделяет особое внимание развитию спорта и среди сотрудников. В компании созданы команды по 13 видам спорта, проходят спартакиады, корпоративные соревнования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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