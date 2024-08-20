Китайские банки возвращают платежи за уже доставленный товар

Некоторые банки КНР стали возвращать платежи за товары, которые уже поступили российским импортерам. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре бизнесмена, столкнувшихся с проблемой.

Эту информацию подтвердили в юрфирмах FTL Advisers и SinoRuss, адвокатском бюро Nordic Star и банке для бизнеса «Бланк». Также о проблеме знают консультант по внешнеторговым расчетам Искандер Миргалимов и еще один посредник – платежный агент.

У одного из импортеров через три месяца после оплаты вернулся юаневый платеж в крупный китайский банк за растаможенный и уже полученный товар, жалуется он.

Другой бизнесмен также ждал прохождения платежа в юанях в один из крупнейших банков Китая на протяжении примерно трех месяцев – за это время он успел оформить товар на российской таможне и получить, но деньги внезапно вернулись. Третий собеседник примерно через четыре месяца после отправки получил обратно платеж, который, как он был уверен, китайский контрагент получил.

Еще одного собеседника поставщик из КНР недавно уведомил, что не может получить платеж за товар в банке (причину он не назвал) и поэтому решил отправить деньги обратно. Этот платеж был отправлен в мае за товар, который на момент возврата импортер уже получил, рассказал он.

Ранее Андрей Костин заявил о буме открытий расчетных счетов в офисе ВТБ в Шанхае. Компании России и Китая заинтересованы в развитии надежного канала для взаимных платежей, поскольку торговый оборот между странами растет. Расчеты по системе ВТБ не попадают под вторичные санкции, поскольку ведутся в юанях и проводятся, по сути, внутри банка. Однако для этого необходимо стать клиентом банка.