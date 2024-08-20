Новости

Для большинства россиян достойная зарплата стартует со 100 тыс. рублей

Сумму в пределах 100-200 тыс. руб. выбрали 48% опрошенных. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни».

19% посчитали, что должны получать за свою работу более 500 тыс. руб., 18% – менее 100 тыс. руб.

69% респондентов отметили, что перспектива получать более высокую зарплату для них оказывает влияние на выбор профессии. 80% опрошенных сообщили, что благодаря работе хотели бы достичь определенного жизненного стандарта.

81% россиян заявили о готовности заново учиться или же пройти повышение квалификации, чтобы получать зарплату выше. Большинство опрошенных (60%) при этом не хотели бы значительно тратиться на учебу: допустимые расходы они оценили в сумму не более 50 тыс. руб. руб. 20% респондентов отметили, что могут израсходовать на эти цели 50-100 тыс. руб.; 9% – более 500 тыс. руб., 8% – 100-200 тыс. руб. и 3% – 200-500 тыс. руб.

Напомним, что по итогам мая средняя предлагаемая заработная плата в Иркутской области составила 66,6 тыс. рублей, и по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она выросла на 33%. На данный момент зарплатные предложения в регионе более конкурентные, чем в целом по Сибирскому ФО (60,5 тыс. рублей), а также они выше, чем по России в целом (64,8 тыс. рублей).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Компания «СтройПроектСервис»
Уникально. Экстремально. Стратегически важно. 7 флагманских проектов компании «СтройПроектСервис»
«Наша ценность – это наши сотрудники» – Сергей Меркурьев, «СтройПроектСервис»
«Мы построили современное производство и собрали уникальный коллектив», – Евгений Столяр, «СтройПроектСервис», об индустриальном парке «Жилкино»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес