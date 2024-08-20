Россияне скупают роутеры с функцией VPN

Продажи такой техники в августе выросли на 40%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Как рассказал «Известиям» источник, близкий к одному из маркетплейсов, если в начале лета продавцы таких гаджетов были незаметны на фоне других предложений о продаже электроники, то теперь таких объявлений множество.

В первых числах августа по сравнению со второй половиной июля спрос на роутеры с поддержкой VPN вырос как минимум на 40% – покупать стали, в частности, не самые дешевые модели за 5–6 тыс. рублей, интерес к которым до этого был не очень велик, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В количественном выражении на Wildberries продажи роутеров за последние три недели в натуральном выражении практически не изменились, но общая сумма реализации выросла на 5%, что говорит о повышенном интересе к роутерам более высокого ценового сегмента, отметили в пресс-службе маркетплейса.

Напомним, что VPN – это обобщенное название технологий, позволяющих создавать защищенное сетевое соединение поверх базовой сети. Законодательной ответственности за использование VPN не предусмотрено, отмечает руководитель проекта Content Review Сергей Половников. Вместе с тем VPN сервисы в РФ активно блокирует Роскомнадзор.