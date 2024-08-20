Новости

Названы самые высокооплачиваемые вакансии августа в Иркутске

Данные приводит SuperJob.

В Иркутске в августе больше всего готовы платить управляющему ипотечным бизнесом. Сотруднику предлагают зарплату от 150 тыс. рублей, корпоративное такси или оплату ГСМ, ДМС со стоматологией после первого месяца работы, компенсация абонемента в фитнес-клуб для сотрудников.

Второе место занимает вакансия монтажника технологических трубопроводов. Будущему сотруднику обещают оплату от 121 тыс. рублей, полное обеспечение сотрудника спецодеждой и необходимым инструментом.

На третьем месте – вакансия электрогазосварщика. Кандидату предлагают оплату от 120 до 140 тыс. рублей.

Также в рейтинг вошла вакансия инженера-монтажника. Сотруднику готовы платить от 90 тыс. рублей, предоставляют ДМС с первого месяца работы, включая стоматологию, страхование от несчастных случаев с 1 месяца работы, компенсация расходов на выбор сотрудника, например, на спорт, ипотеку или питание.

Замыкает рейтинг вакансия оператора ЧПУ Ему предлагают оплату от 80 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Компания «СтройПроектСервис»
Уникально. Экстремально. Стратегически важно. 7 флагманских проектов компании «СтройПроектСервис»
«Наша ценность – это наши сотрудники» – Сергей Меркурьев, «СтройПроектСервис»
«Мы построили современное производство и собрали уникальный коллектив», – Евгений Столяр, «СтройПроектСервис», об индустриальном парке «Жилкино»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес