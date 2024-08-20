Названы самые высокооплачиваемые вакансии августа в Иркутске

Данные приводит SuperJob.

В Иркутске в августе больше всего готовы платить управляющему ипотечным бизнесом. Сотруднику предлагают зарплату от 150 тыс. рублей, корпоративное такси или оплату ГСМ, ДМС со стоматологией после первого месяца работы, компенсация абонемента в фитнес-клуб для сотрудников.

Второе место занимает вакансия монтажника технологических трубопроводов. Будущему сотруднику обещают оплату от 121 тыс. рублей, полное обеспечение сотрудника спецодеждой и необходимым инструментом.

На третьем месте – вакансия электрогазосварщика. Кандидату предлагают оплату от 120 до 140 тыс. рублей.

Также в рейтинг вошла вакансия инженера-монтажника. Сотруднику готовы платить от 90 тыс. рублей, предоставляют ДМС с первого месяца работы, включая стоматологию, страхование от несчастных случаев с 1 месяца работы, компенсация расходов на выбор сотрудника, например, на спорт, ипотеку или питание.

Замыкает рейтинг вакансия оператора ЧПУ Ему предлагают оплату от 80 тыс. рублей.