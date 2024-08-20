Дачник из Братска заплатит 3 млн рублей за майнинг

Специалисты «Иркутскэнергосбыта» начали проверку садовода из Братска по просьбе соседа. Его подозрения подтвердились – на участке был обнаружен контейнер, внутри которого находились 34 машинки для добычи криптовалюты. Теперь нарушитель должен будет заплатить за использованную электроэнергию более 3 млн рублей.

К энергетикам за помощью обратился один из членов СНТ «Химик», его беспокоил постоянный шум, который доносился с участка. На место выехали сотрудники полиции и инспектор «Иркутскэнергосбыта». Осмотр был проведен в присутствии собственника. При проверке на земельном участке ответчика было обнаружено 34 машинки. Предприимчивый братчанин подключился к трансформаторной подстанции садоводства и добывал криптовалюту. Энергетики подали в суд, который подтвердил их правоту – электроэнергия использовалась не для коммунально-бытовых нужд. По решению Братского городского суда Иркутской области садовод-майнер должен заплатить за потребленную электрическую энергию в коммерческих целях, 3,3 млн рублей. Это сумма перерасчета за период с мая 2022 года по август 2023. Он произведен на основании данных с прибора учета. Судебное решение пока не вступило в силу.

Напоминаем, добыча криптовалюты в необорудованных местах несёт угрозу надёжному энергоснабжению и безопасности жителей – энергоёмкое оборудование перегружает сети, приводит к сбоям, авариям, отключениям света и даже пожарам. Если вы стали свидетелем воровства электроэнергии или располагаете сведениями о фактах майнинга вне специализированных площадок – сообщите об этом по телефону 8-800-100-9-777, 8 3952 790-777 при звонке из другого региона. Адрес электронной почты: mining@es.irkutskenergo.ru. Аккаунты компании в социальных сетях: «Свет38» Телеграм, Одноклассники, ВКонтакте.